Comune, accelerazione sull'uscita di Carolina Varchi dalla Giunta: dimissioni prima delle Europee

L'uscita dalla Giunta comunale di Carolina Varchi, attuale vicesindaco con delega al Bilancio, avverrà prima delle elezioni Europee. E' questa la volontà manifestata da Fratelli d'Italia al sindaco Roberto Lagalla, che nei giorni scorsi ha incontrato a Roma il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Proprio La Russa, d'intesa con Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, ha dato un'accelerazione al percorso che porterà all'uscita di Varchi dalla Giunta. La tempistica delle dimissioni - di cui si parla da mesi - però non è stata ancora decisa e con essa l'avvicendamento nel ruolo di vicesindaco fra Varchi e Giampiero Cannella. E' lui, l'assessore comunale alla Cultura e coordinatore per la Sicilia Occidentale di Fdi, l'esponente designato dai vertici del partito.

"Ancora non sono vicesindaco", tiene a dire Cannella, che aggiunge: "Non c'è nulla di deciso, tranne che l'avvicendamento si farà prima delle Europee". Due i nomi che circolano per il dopo-Varchi: Toti Longo e Brigida Alaimo, entrambi dirigenti di Fdi. Alaimo, prima dei non eletti all’Ars, attuale amministratore delegato della società Interporti e già assessore al comune di Bagheria, sarebbe in pole position. Se non altro perché il sindaco Lagalla avrebbe chiesto una donna per mantenere inalterate le quote rosa in Giunta.