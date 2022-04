La giunta dell’Unione Madonie si stringe attorno al suo presidente e sindaco Pietro Macaluso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La giunta dell’Unione Madonie esprime la massima solidarietà al proprio Presidente e sindaco di Petralia Soprana per il vile atto intimidatorio subito. “Siamo vicini a Pietro Macaluso – afferma il vice presidente dell’Unione Giuseppe Minutilla – per l’atto subito che mina la sua tranquillità e intorbidisce il clima del paese che si appresta a rinnovare l’amministrazione comunale. Purtroppo, c’è chi ogni giorno si impegna e lavora per la comunità e c'è chi è capace soltanto di riversare odio e minacce.”