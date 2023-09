Comune, Lagalla perde un altro pezzo in Consiglio: Rappa passa alla Dc

Il gruppo del sindaco Roberto Lagalla in Consiglio comunale continua a perdere pezzi. Dopo l'addio di Salvo Alotta, transitato nei giorni scorsi in Forza Italia, "Lavoriamo per Palermo" deve registrare l'abbandono da parte di Giovanna Rappa che aderisce alla Democrazia cristiana. E se da un lato la rappresentanza del primo cittadino si indebolisce, dall'altra si rafforza proprio il partito guidato dal segretario nazionale Totò Cuffaro che adesso avrà 5 scranni in Aula: Domenico Bonanno (capogruppo), Salvo Imperiale, Viviana Raja, Salvatore Di Maggio e, appunto, Giovanna Rappa.

"Aderisco al gruppo consiliare della Dc in continuità con il progetto politico intrapreso dal Movimento Cristiani per l'Italia, di cui mi onoro di fare parte, dal suo presidente nazionale Sandro Oliveri e dal coordinatore provinciale Pietro Garonna, poiché abbiamo individuato in questo partito la possibilità di affermare i principi fondamentali della nostra azione politica - dichiara Rappa -. Rimango, pertanto, all'interno della maggioranza, a supporto del sindaco Roberto Lagalla nella sua azione di governo e per garantire alla nostra città una buona amministrazione, continuando il mio personale impegno nel supportare le categorie più deboli, affinché nessuno rimanga indietro".

"Giovanna Rappa - è il benvenuto di Cuffaro - è una giovane donna, mamma, impegnata in politica e nella società civile, animata dai valori moderati e democristiani. Siamo lieti di averla nella grande famiglia della Dc e siamo consapevoli che il suo impegno, la sua professionalità e i principi che ispirano la sua vita saranno un valore aggiunto in un partito in crescita proiettato verso nuovi obiettivi e affronterà, insieme agli altri nostri quattro consiglieri e all'assessore Forzinetti, le tante sfide per il bene dei palermitani". Di questo ed altro si parlerà anche durante il congresso della Dc, convocato per sabato 16 alle 10 all'Astoria Palace.

Il cambio di casacca di Rappa era nell'aria da tempo come annunciato, già a maggio, da PalermoToday, ma arriva in un momento in cui le fibrillazioni nella maggioranza sono sempre più evidenti, in vista di un rimpasto che sembra ormai essere inevitabile. Mentre il pressing di Forza Italia si fa sempre più insistente, Lagalla probabilmente non potrà nemmeno ignorare le richieste di una Dc che cresce a vista d'occhio. In tutto ciò bisogna considerare anche i sommovimenti interni alla Lega con Alessandro Anello che reclama spazio, invocando un accordo che prevede la staffetta con Sabrina Figuccia e con quest'ultima che non sembra avere intenzione di lasciare la guida dell'assessorato allo Sport e al Turismo e alle Politiche giovanili.