I giovani dell’Udc Italia lanciano la scuola di formazione politica

Il Coordinatore Nazionale dei Giovani dell’Udc Italia, Gero Palermo, ha trasmesso una nota ufficiale per annunciare la prossima Scuola di Formazione Politica dei Giovani dell’Udc Italia. Viste le difficoltà organizzative dovute alla diffusione di Covid-19, la partecipazione sarà possibile mediante Piattaforma Web. “Sta risultando sempre più difficile riuscire a svolgere Attività Politica ai tempi del Covid – trasmette Gero Palermo – Grazie alla disponibilità ed al Lavoro del nostro Segretario Nazionale Lorenzo Cesa, l’Udc Italia sta continuando a riorganizzare il Partito su tutto il Territorio Nazionale; i risultati delle ultime Regionali ed Amministrative hanno evidenziato come l’Italia abbia voglia di Centro e come un forte Centro Moderato risulti necessario e fondamentale per dare garanzie di affidabilità e continuità amministrativa. Purtroppo sia le Forze di Sinistra che quelle di Destra si presentano oggi piuttosto instabili e mutevoli; mai come in questo momento si sente la mancanza di un centro forte ed affidabile al Governo”.

L’Udc Italia vuole continuare con l’investimento in una nuova Classe Dirigente Politica già iniziato il 16 Luglio 2019 a Caltanissetta con più di 300 Giovani che hanno partecipato alla giornata di Formazione Politica dedicata a Don Luigi Sturzo e promossa dal Coordinatore Regionale dell’Udc Decio Terrana. “Purtroppo quest’anno non siamo riusciti a ripetere l’evento che, come prestabilito, si sarebbe dovuto svolgere a Roma – continua il Coordinatore Nazionale dei Giovani Udc – La diffusione del Virus ci ha frenati, abbiamo dovuto rinunciare anche alla consueta Festa Annuale dell’Udc Italia di Settembre. Abbiamo aspettato l’evolversi della situazione; nonostante il periodo, però, non vogliamo restare fermi, spinti anche dalla grande voglia di Centro che continua a palesarsi in tutta Italia. Annunciamo dunque che si svolgeranno quattro Giornate Formative Online, fruibili attraverso il nostro Sito Web “www.udcgiovani.it”.

Vista la modalità scelta, il Programma non potrà essere svolto in un paio di giorni continuativi; spalmeremo quanto organizzato in quattro diversi appuntamenti mensili con la partecipazione di tutti coloro che rappresentano oggi lo scudocrociato in Italia, a partire dal Segretario Nazionale Lorenzo Cesa, i Senatori Paola Binetti, Antonio Saccone e Antonio De Poli, Presidente dell’Udc Italia, il Responsabile Nazionale agli Enti Locali Decio Terrana e tanti coordinatori e giovani amministratori che già oggi costituiscono l’organigramma del nuovo Udc Italia. Ascolteremo anche l’esperienza di alcuni dei ragazzi che hanno partecipato il 16 Luglio 2019 a Caltanissetta che hanno avuto la possibilità, nel frattempo, di intraprendere la loro prima esperienza politica, sia amministrativa che di coordinamento. Oggi lo Scudo Crociato è rappresentato da Giovani Amministratori e Giovani Professionisti che hanno sposato le iniziative dell’Udc Italia: si può solo guardare al futuro, ogni ritorno al passato può solo rappresentare una suggestione negativa”.

