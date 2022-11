Giovani socialisti, in Sicilia iniziative culturali e politiche: "Noi eretici e liberi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Formazione, attivismo e politica. Questo è l’ordine che si è data la Federazione dei Giovani Socialisti in Sicilia. In conformità con la mozione congressuale del segretario regionale Carramusa, infatti, l’autunno socialista è stato, ed è tutt’ora, ricco di eventi. Negli scorsi mesi, la federazione socialista è stata attiva in incontri e attività su tutto il territorio regionale. Attiva insieme ai Reds durante la campagna elettorale per regionali e politiche, ha spinto molto anche verso legami con le realtà civiche. Ad Agrigento ha collaborato con l’associazione “Italia si desti” di Sabrina Turano. Nel catanese, grazie alla segretaria socialista Diana Puglisi, è stata tra gli organizzatori delle “passeggiate ecologiche” per la raccolta plastiche.

A Palermo ha rinsaldato rapporti con le reti che svolgono attività di sostegno sociale come l’associazione “A Strummula”. Su spinta del raduno nazionale dei circoli, indetto a Milano dal 18 al 20 novembre, le iniziative si sono moltiplicate. Per stare al passo con il nazionale, che ha coinvolto e sta coinvolgendo diverse personalità illustri, sono ripresi incontri e confronti. Con reti civiche attive economicamente e socialmente sul territorio, come con sindacati, associazioni, fondazioni e partiti aperti al dialogo e alla cooperazione. A livello regionale sono programmati e in programmazione attività e incontri di formazione e informazione, fino a metà dicembre. “I tre incontri già programmati – afferma il segretario regionale Carramusa – hanno due fili conduttori: da un lato la crisi sociale, civile ed economica dei lavoratori e del lavoro; dall’altro la valorizzazione di temi, anche vicini ai giovani, nella prospettiva di un futuro più equo, emancipato e consapevole del valore intrinseco del sé e dell’esserci”.

Si parte con un incontro sul precariato e le disfunzionalità educative nel sistema scolastico italiano con Mari Albanese, scrittrice, insegnante e sindacalista siciliana. Seguirà un incontro sulla crisi dell’arte, con i referenti di “Danza Error System”, comunità che fa opera di divulgazione e denuncia sul segmento della danza. Terzo incontro, già annunciato, sarà sul tema sesso, educazione sessuale e affettiva, tema totalmente ignorato nelle scuole. Ancora riserbo sugli incontri in programmazione per la seconda e terza settimana di dicembre. “La FGS non è come altre realtà giovanili” continua Carramusa. “Ascoltiamo tanto, pensiamo molto di più e agiamo politicamente in maniera mirata. Siamo laici, plurali ed eretici. Ma soprattutto liberi”.