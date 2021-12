Giovani socialisti: "Noi invitati a un evento, dissuasi ed ostacolati dalla Fondazione Craxi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Fgs-Sicilia, unitamente al circolo cittadino “Luigi Covatta”, non prenderà parte all’evento “Referendum giustizia giusta” in programma oggi all’Ars. La Fondazione Craxi, tra gli organizzatori dell’evento, ha profilato problemi per la partecipazione dei giovani socialisti all’evento odierno, cercando di instillare nei giovani la paura di ripercussioni, vista l’esclusione del PSI erede di quello craxiano dall’evento. La polemica e l’esclusione, peraltro, non hanno ragion d’essere: la Fgs e il Psi sono a pieno titolo promotori dei sei referendum sulla giustizia, e sono stati attivi nella raccolta firme in tutta Italia.

A ciò va aggiunto che l’invito a partecipare era arrivato anche da ambienti esterni al PSI: da Antonio Matasso, che recentemente ha perso una causa con Martelli contro il Psi e il suo organo di stampa ufficiale, all’onorevole Turi Lombardo, passando anche per il Partito Radicale fino ai Reds. “La Fondazione Craxi, così agendo, non tributa un giusto omaggio al compagno Bettino e dimostra di non voler ricomporre la diaspora socialista”, afferma il segretario regionale della Fgs Mattia Carramusa. “Noi siamo stati in prima linea sempre sulla raccolta firme per i referendum sulla giustizia, sposiamo i referendum dal primo minuto. Tutti questi problemi per la nostra partecipazione rappresentano una conventio ad excludendum vergognosa che non trova nessuna giustificazione politica. Noi, seguendo l’adagio di Nenni, facciamo la politica con pochi sentimenti e nessun risentimento: gli altri non so. Ci dispiace soprattutto per il compagno Turi, persona per bene, ma visto l’atteggiamento della fondazione Craxi siamo costretti a declinare il suo invito” ha concluso Carramusa.