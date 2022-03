Dc Nuova, Accardo: "Cuffaro l'unico a scommettere su di noi e a prendersi le proprie responsabilità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La DC Nuova rappresenta una svolta nel mondo della politica, soprattutto a livello regionale. Dare la possibilità ai più giovani di essere al centro dell’intero progetto è ciò che viene sempre sostenuto solo a parole da tutti ma fino ad adesso nessuno aveva mai avuto il coraggio di lasciarci liberi di poterci esprimere, di presentare proposte e di partecipare alle decisioni più importanti”. Lo dichiara Floriana Accardo, responsabile Giovani della DC Nuova a Palermo.

“Totò Cuffaro rappresenta per noi un’importante guida e grazie alla sua esperienza possiamo lavorare per il bene della Sicilia e dei siciliani. È stato il politico italiano che ha scontato la pena più lunga e adesso ha tutto il diritto di ricominciare. Ha deciso di farlo puntando anche su noi giovani e di questo gliene saremo sempre grati. Non ci scalfisce chi, per ignoranza o cattiveria, sostiene che il nostro commissario sia stato condannato per associazione mafiosa. La sua, lo voglio ricordare ancora una volta, è stata una condanna per favoreggiamento, che è cosa ben diversa, e ha deciso di accettare la sentenza senza mai protestare. Ha scontato per intero la pena – continua la Accardo - e io ho valutato questa sua posizione come una presa di Responsabilità verso la legge e verso il popolo siciliano. Quanti politici conosciamo o abbiamo conosciuto in grado di prendersi le proprie responsabilità?”

“Il mio impegno è quello di dare voce ai nuovi esponenti della Dc, volti nuovi, e soprattutto giovani professionisti e mi auguro – conclude - che siano valutati e presi in considerazione in funzione della rappresentanza di ognuno al Consiglio”.