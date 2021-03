L'Udc giovani organizza una giornata di formazione politica: ospite prof di Unipa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prosegue la Scuola di formazione politica organizzata dai giovani dell' Udc Italia e fortemente voluta dal segretario nazionale Lorenzo Cesa e dal responsabile nazionale agli enti locali Decio Terrana. La quarta giornata del 20 marzo sarà dedicata all’Innovazione e alla Comunicazione ed è intitolata "La Politica ai tempi del 4.0". Si parlerà delle nuove professioni in era digitale, dell’innovazione come grande risorsa per Università e imprese, approfondendo anche nel dettaglio alcune delle tecnologie abilitanti del Piano industry 4.0, di digital marketing in politica e dei corretti atteggiamenti sui social che possono aiutare a far crescere il nostro consenso politico.

Potersi confrontare, in una giornata di formazione politica, su tematiche così variegate come la gestione dei social media, tecniche di marketing, nuove professioni digitali, innovazione, startup e nuove tecnologie quali Cryptovalute, Blockchain, IA, IoT, Cloud Computing, Building Automation e tanto altro sarà davvero interessante.

Ecco il programma: ore 9.30 | Prof. Antonino Giannone – Link Campus University “Professioni in era Digitale: Hard e Soft Skills, Leadership and Ethics“ ore 10.15 | Prof.ssa Patrizia Livreri – Università degli Studi di Palermo “L’innovazione come risorsa per Università e Imprese“ ore 11.00 | Prof. Roberto Riccardi – Luiss Business School “Political Digital Marketing: Come aggregare il consenso online” ore 13.00 | On. Gabriella Carlucci – Politica e Conduttrice TV “Il rapporto tra Politica e TV“ Non mancherà come sempre lo spazio di condivisione e discussione tra i giovani alle ore 12.00 dal Titolo "Innovazione e Politica: si può?“. Il Dibattito partirà dalle esperienze di: Ing. Gero Palermo – Innovation Manager “Startup, Nuove Tecnologie e Industria 4.0“ Dott.ssa Elisa Cortello – Marketing Manager “Il Marketing applicato alla politica".

Per maggiori informazioni o per iscriversi è possibile visitare il blog dei Giovani Udc.

Gallery