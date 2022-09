VIDEO | Meloni parla da premier a Palermo: "Reddito cittadinanza? Povertà non si combatte con un decreto"

La leader di Fratelli d'Italia, in città per il rush finale della campagna elettorale e per tirare la volata al candidato governatore Renato Schifani, non fa mancare le stoccate al Movimento 5 Stelle: "Chi crea ricchezza sono le aziende con i propri lavoratori, non è lo Stato che non deve rompere le scatole a chi vuole lavorare e fare"