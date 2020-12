Rizzo (M5S): “Recupero Tenente Onorato modello da seguire, anche per altre strutture delle forze armate”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Il recupero e la valorizzazione del campo Tenente Carmelo Onorato, nel quartiere Boccadifalco a Palermo, a poca distanza dall'ex aeroporto militare, può rappresentare un modello anche per altre strutture di proprietà delle Forze Armate, che possono essere messe a disposizione delle nostre comunità. La costruzione di questo centro sportivo polifunzionale può diventare sul serio un progetto pilota in grado di coinvolgere tutti i soggetti interessati: Ministero della Difesa, Demanio nazionale, amministrazioni comunali, Università degli Studi, Coni ed altre istituzioni. Il progetto ‘Caserme verdi’, voluto dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Salvatore Farina, con l’intesa di ieri compie un deciso passo in avanti”.

E' quanto afferma, Gianluca Rizzo, presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati. “Mi pare di grande rilievo che l’accordo per la realizzazione di questa importante struttura sportiva – prosegue Rizzo – sia avvenuto con la partecipazione oltre che del Coni anche del Comitato Italiano Paralimpico e che questo sia stato siglato alla vigilia della giornata internazionale delle persone con disabilità che celebriamo nella giornata odierna. Recuperare le periferie, coinvolgere i giovani nelle attività sportive, significa costruire città a misura di persona, più vivibili e sicure”.