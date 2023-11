Giambona (Pd): "Destinare risorse in favore dei comuni madoniti colpiti dalla frana nel 2022"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ho presentato questa mattina in commissione Affari Istituzionali, durante l'esame della prossima legge finanziaria, due emendamenti, rispettivamente di 500 e 100 mila euro, in favore dei comuni di Petralia Sottana e Polizzi Generosa per riparare i danni causati dalla frana del febbraio del 2022." È quanto dichiara l'onorevole Mario Giambona a margine dei lavori della commissione Affari Istituzionali dell'ARS. Continua Giambona: "Dopo quasi due anni da questo evento calamitoso, l'emergenza non è ancora rientrata. Ci sono tuttora famiglie di sfollati che non possono rientrare nelle loro abitazioni danneggiate dalla frana. Queste risorse - spiega Giambona - serviranno a indennizzare quanti hanno subito un danno e a completare gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade ed edifici pubblici interessati".

Conclude Giambona: "Con questi emendamenti mantengo fede al mio impegno in favore della comunità madonita e mi aspetto dalla maggioranza di centrodestra un voto favorevole. Altrimenti non si spiegherebbe l'interessamento mostrato in commissione un mese fa con l'audizione del sindaco di Petralia Sottana Pietro Polito, della consigliera comunale e componente della commissione speciale "Frana" Sabrina Lodico e dei rappresentanti del comitato spontaneo di residenti. Per quanto mi riguarda, continuerò a tenere alta la guardia fino a quando l'emergenza non rientrerà."