Giovani di Forza Italia, Giacomo Schillaci è il nuovo segretario: "Partito proiettato verso un vivo rinnovamento"

Giacomo Schillaci, giovane studente di Giurisprudenza, è il nuovo segretario dei Giovani di Forza Italia della città di Palermo. Schillaci - nominato dal segretario regionale Antonino Montemagno, su proposta del deputato regionale Gaspare Vitrano - dovrà occuparsi di coordinare le attività e promuovere la nascita di nuovi gruppi del partito azzurro composti da giovani.

"Sono grato al segretario regionale e all'onorevole Vitrano per avermi affidato questo incarico - ha dichiarato Schillaci - di cui sento tutta la responsabilità soprattutto in un momento delicato come questo , che vede un partito proiettato verso un vivo rinnovamento. Il mio impegno sarà massimo per coinvolgere tanti nuovi giovani in Forza Italia. Intendiamo contribuire con passione e nuove idee per dare voce e visibilità alle istanze dei giovani che vogliono continuare ad impegnarsi in politica con energia".