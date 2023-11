Scontro nel M5S sulla gestione dei rifiuti: "No alla liquidazione della Rap e a un'eventuale privatizzazione"

Scontro nel Movimento 5 Stelle sulla gestione dei rifiuti. Dopo l'uscita dell'ex deputato Aldo Penna, da poco nominato rappresentante del gruppo territoriale Palermo Centro dei pentastellati, che nei giorni scorsi aveva definito la Rap una società "restia a ogni miglioramento", prospettando l'ipotesi di "metterla in liquidazione e avvalersi di altre tipologie di contratto che rendono questa città più vivibile, ecologica e pulita", arriva l'intervento di segno opposto di Antonino Randazzo, capogruppo in Consiglio comunale del M5S.

"Il Movimento 5 Stelle - scrive Randazzo in una nota - dice 'no' alle privatizzazioni dei servizi essenziali come quello di igiene urbana. La Rap, società pubblica di gestione dei rifiuti, va rilanciata anche avvalendosi degli importanti investimenti previsti tramite i fondi del Pnrr per ammodernare la raccolta, realizzare impianti pubblici per il recupero e il riciclo, procedendo alla assunzione di nuovo personale. Chi parla di liquidazione della società pubblica e di eventuale privatizzazione non parla a nome del Movimento 5 Stelle ma a titolo personale".