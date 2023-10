Vito Riggio verso l'addio a Gesap: "Il mio lavoro è finito, vorrei che sia un giovane a prendere il mio posto"

"Sono molto orgoglioso dei risultati raggiunti dall'aeroporto di Palermo, frutto di una struttura che ha comunque dei limiti evidenti. Ricordo comunque a tutti che il mio tempo alla governance del 'Falcone Borsellino' è limitato: un primo semestre e al massimo un secondo. Resterò fino al 18 marzo, per controllare il buon andamento dei lavori ancora in corso all'aerostazione, poi lascerò il mio incarico. Voglio dare il tempo di trovare un giovane che prenda il mio posto". Lo ha detto l'amministratore delegato di Gesap, Vito Riggio, nel suo intervento alla presentazione del piano di investimenti dell'azienda. "Il mio lavoro è finito - ha aggiunto Riggio, nominato nel marzo 2023 - il sindaco nei prossimi sei mesi riceverà il piano finanziario e quello industriale".

Il sindaco Roberto Lagalla ha commentato con una battuta ironica l'addio a Gesap annunciato da Riggio: "Aspettiamo che queste poltrone si svuotino effettivamente. Non ho mai visto problemi per le poltrone vuote, quanto per quelle troppo piene". Lagalla si è poi soffermato sull'opotesi di privatizzare l'aeroporto: "C'è poco da pensare. Le scelte per lo scalo vanno inserite all'interno di un programma complessivo di sviluppo della città. Abbiamo bisogno certamente di accelerare gli investimenti all'interno del 'Falcone-Borsellino' ma questo non può avvenire ovviamente a carico dei soggetti pubblici, quindi è inevitabile un rafforzamento dall'esterno della capacità di investimento dell'aeroporto".

"Su questo lavoreremo nelle prossime settimane - ha concluso Lagalla - per fortuna senza pressioni provenienti da criticità: la struttura, infatti, è sana e vitale, e il trend in crescita. Dobbiamo essere bravi a valorizzare il tutto sempre di più".