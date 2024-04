"Voto a distanza", in commissione all'Ars si lavora su un Ddl che possa consentire ai siciliani fuorisede di votare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In qualità di rappresentante dell’associazione Generazione Itaca, ho accolto con grande piacere l’invito alla seduta di martedì 9 aprile della Commissione Affari Istituzionali del Parlamento Siciliano, presieduta da Ignazio Abbate, impegnata in una serie di audizioni incentrate sul tema del voto a distanza. All’Ars, in I Commissione, si sta infatti discutendo su un Ddl che possa consentire ai siciliani fuorisede di votare per le elezioni amministrative e regionali. Generazione Itaca segue da tempo il dossier “voto a distanza” a livello nazionale e nell’ultimo periodo ha concentrato tutte le sue forze sui lavori della I Commissione al Parlamento Siciliano, soprattutto perché la Regione Siciliana gode di competenza esclusiva in materia elettorale e ha la possibilità di colmare questo vuoto legislativo.

Accogliamo con grande soddisfazione l’attenzione mostrata da tutta la Commissione Affari Istituzionali, a partire dal Presidente On. Ignazio Abbate, insieme a tutti gli altri Onorevoli Deputati impegnati su questo tema. Una legge che consente ai siciliani fuorisede di votare per il proprio Sindaco o il proprio Presidente di Regione porterà ad avere diversi vantaggi: potenziamento della rappresentanza politica e della legittimità delle Istituzioni regionali e comunali attraverso una partecipazione più ampia e inclusiva; riduzione dei costi di trasporto per i siciliani durante il periodo delle elezioni; infine, il più importante, la Regione Siciliana sarebbe la prima regione in Italia a consentire al proprio corpo elettorale una legge di questo tipo. Sono onorato, in qualità di rappresentante di Generazione Itaca, di poter dare un contributo ai lavori della Commissione insieme a Pietro Di Grazia, altro rappresentante dell’associazione, per un disegno di legge di buon senso che incarna i valori della democrazia, primo fra tutti il diritto di voto, un diritto fondamentale che non può essere negato a nessun cittadino siciliano. Auspico dunque che l'iter possa procedere verso la redazione di un unico testo che trovi un accordo trasversale tra le varie forze politiche e pertanto rinnovo, a nome dell’associazione Generazione Itaca, il mio appello alla Commissione affinché porti avanti l’avanzamento legislativo.