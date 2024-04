Gazebo di Fratelli d'Italia in via Magliocco, Rini: "Ecco i risultati del governo Meloni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il governo nazionale sta lavorando tanto e bene, nell’interesse delle italiane e degli italiani: il nostro partito ha deciso di tornare nelle piazze e nelle strade di tutto il Paese, tra cui Palermo, per spiegare i risultati ottenuti dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Crediamo in una politica fatta di dialogo e confronto diretto con i cittadini, a cui abbiamo illustrato le tante iniziative messe in campo dal Governo per la Sicilia e il Meridione". Lo dice il presidente cittadino di Fratelli d’Italia Antonio Rini, presente ieri al gazebo allestito da Fdi in via Magliocco insieme al presidente provinciale, il senatore Raoul Russo, all'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e al direttivo cittadino.

"L'essere il primo partito in Italia - continua Rini - significa sentire la responsabilità di rendere realtà il programma elettorale che le cittadine e i cittadini hanno premiato: un obiettivo che questo governo sta centrando, difendendo gli interessi degli italiani in un'Europa che cambieremo da protagonisti".