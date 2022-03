Ambasciatore algerino in visita all'Ars, Miccichè: "Rafforzare scambi non solo per le forniture di gas"

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, ha ricevuto, a Palazzo Reale, in visita istituzionale, l’ambasciatore in Italia della Repubblica Algerina, Abdelkrim Touahria. “I nostri Paesi sono al centro del Mediterraneo - ha detto il presidente Miccichè –. Dobbiamo rafforzare i rapporti e avviare scambi culturali e commerciali, non solo per incrementare le forniture di gas, ma per sviluppare il dialogo anche in altri ambiti di natura sociale”. Per questo motivo, è stata annunciata l’organizzazione di un bilaterale Sicilia-Algeria, che si svolgerà il 9 e 10 giugno a Palazzo Reale, dedicata alla collaborazione economica tra i due Paesi, con particolare attenzione al turismo, all’agricoltura, alla pesca, all’università e alla tecnologia.

L'ambasciatore algerino è stato ricevuto ieri anche dal sindaco Leoluca Orlando. All'incontro era presente Mohamed Laouar membro della Consulta delle Culture del Comune di Palermo. "È stato un importante incontro - ha dichiarato il sindaco - un'occasione per instaurare rapporti di collaborazione e di scambi di tipo culturale, artistico ed economico tra le città di Palermo e Algeri, utili a consolidare i forti legami tra l'Italia e l'Algeria, che ho avuto occasione di confermare in passato in occasione di inviti da parte delle autorità algerine. Di particolare attualità il progetto Amina con la presenza a Palermo presso le strutture amministrative comunali di 30 donne funzionarie dell'Amministrazione comunale di Algeri".