VIDEO | "I am a drink": la gaffe di Totò Cuffaro diventa virale

Lo scivolone del segretario nazionale della Dc che in un'intervista a TV Europa cita (sbagliando) Martin Luther King: "Nel 1963, 60 anni fa, lui fece un grande discorso in cui disse 'I'm a drink', ovvero 'Io ho un sogno'". Il web non perdona: in tanti hanno condiviso l'errore sui social