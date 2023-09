Furto in una scuola a Villabate, D'Orso (M5s): "Urgente approvazione legge su bullismo e disagio minorile"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nel corso di un servizio di controllo del territorio predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Misilmeri, in provincia di Palermo, i militari della Stazione di Villabate hanno sorpreso, all'interno della Scuola Media Statale Pietro Palumbo, un 15enne e un 12 enne che, dopo aver staccato i telai in alluminio delle porte e delle finestre dell'edificio, li stavano sistemando in alcuni carrelli, per portarli via. Un passante ha chiamato il 112 segnalando movimenti sospetti, così i Carabinieri sono intervenuti e hanno sorpreso sul fatto i due minori, entrambi originari di Villabate. La scuola al momento è chiusa per inagibilità, in passato era già stata oggetto di continui atti vandalici. Entrambi i ragazzi sono stati riaffidati ai genitori. I ragazzi sono stati denunciati.

"Oltre al fatto grave in sé e al danno arrecato alla scuola - commenta la deputata palermitana del M5S alla Camera Valentina D'Orso -, a colpire è la tenera età dei responsabili, uno addirittura ha appena 12 anni. Se la proposta di legge Dori-D’Orso sulla prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e al disagio minorile fosse già in vigore, questi ragazzi sarebbero immediatamente presi in carico dal Tribunale per i minorenni il quale elaborerebbe per loro, con il coinvolgimento delle famiglie di appartenenza e del mondo del terzo settore, un progetto di intervento educativo personalizzato con finalità riparativa e rieducativa. Si prevederebbero attività di volontariato e/o la frequenza di discipline sportive, laboratori di musica o di teatro o di scrittura. Il punto è infatti che i ragazzi si strappano dalla strada impegnando il loro tempo in attività sane, in spazi educativi adeguati, con esempi di vita che incarnino valori positivi, offrendo loro alternative e opportunità. Non c’è altro modo se non questo per recuperarli davvero e da subito.

Se necessario, in caso di difficoltà delle famiglie di origine, il Tribunale potrebbe prevedere anche un progetto di sostegno alla responsabilità genitoriale. Le famiglie non possono essere lasciate da sole e i ragazzini che manifestano comportamenti devianti devono essere intercettati alle prime avvisaglie e presi in carico subito per evitare che finiscano in una prevedibile e quasi fisiologica escalation di condotte violente e illecite", conclude D'Orso