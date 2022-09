Furlan (Pd): "Più diritti all'infanzia, lotta al precariato e valorizzazione dei talenti nostre priorità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Più asili nido e più diritti all'infanzia perché non è più concepibile che in un paese civile una donna debba scegliere tra lavorare o occuparsi dei propri figli". Lo ha detto Annamaria Furlan, capolista al Senato del Pd per la Sicilia Occidentale, intervendo all'iniziativa "Vincono le idee", promossa e organizzata dal capogruppo del Pd all'Ars, Giuseppe Lupo, da Teresa Piccione, candidata alla Camera dei Deputati e vicepresidente del consiglio comunale di Palermo, e dal candidato all'assemblea regionale, Mario Giambona. "La nostra priorità - aggiunge - è investire anche nella pubblica amministrazione per togliere dal precariato migliaia di lavoratori, garantire il diritto ad una sanità pubblica efficiente e puntare sui giovani, creando prospettive occupazionali per impedire la migrazione dei talenti".