Fratelli d’Italia, domenica il congresso provinciale di Palermo

Domenica 26 novembre, all’hotel NH, al Foro Italico, si terrà il congresso provinciale di Fratelli d’Italia. Dalle 9.30 si ritroveranno gli oltre 3.500 iscritti al partito di Giorgia Meloni in provincia di Palermo per eleggere il nuovo presidente, insieme ai 13 membri elettivi del direttivo. "Durante la mattina - si legge in una nota - sarà lasciato spazio al dibattito, per illustrare gli obiettivi e le attività che attenderanno il coordinamento nei prossimi anni e consentire ai 67 circoli provinciali di dar voce alle istanze e alle esperienze del territorio. A partire dalle 13 inizieranno le operazioni di voto, riservate a tutti i tesserati nella provincia di Palermo di Fratelli d’Italia, che si concluderanno alle 20, per dare inizio alle operazioni di spoglio".

“Incontrarsi e camminare insieme, con uno sguardo rivolto al passato e nello stesso tempo al futuro, è lo scopo primario di un congresso - afferma il presidente provinciale uscente e candidato unitario alla riconferma, Raoul Russo – perché dalla fucina comune di idee e progetti scaturiscono le conseguenti azioni pratiche che orientano il cammino di una comunità politica e umana”.

Saranno presenti esponenti del Governo regionale, parlamentari nazionali e regionali, oltre che eletti ed amministratori locali.