Fratelli d’Italia, Raoul Russo nominato commissario per Palermo

E’ Raoul Russo il nuovo Commissario di Fratelli d’Italia per Palermo Città. Lo ha annunciato con una nota il presidente Giorgia Meloni. “Sono certa che saprai meritare la fiducia che ti è stata accordata svolgendo il tuo compito nell’interesse del partito e della sua crescita", afferma la Meloni, ringraziando il dimissionario Francesco Scarpinato, candidato alle Amministrative, per il prezioso lavoro svolto sul territorio in questi mesi.

“Ringrazio Francesco Scarpinato che, con grande correttezza, si è autosospeso dalla carica di coordinatore cittadino, per dedicarsi interamente alla campagna elettorale, proponendo al partito di nominarmi Commissario, in sua sostituzione, per questo periodo – ha dichiarato Raoul Russo – Ringrazio lui e gli altri Dirigenti di partito che hanno condiviso la scelta e Giorgia Meloni, che mi ha accordato la fiducia per questo altro oneroso incarico. Abbiamo liste competitive per raggiungere ambiziosi obiettivi. Ora tutti insieme andiamo a vincere”.