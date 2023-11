Fratelli d'Italia, al via il congresso provinciale: 3.500 tesserati eleggono il presidente

Sono iniziati intorno alle 10.30, nella sala conferenze dell’Nh Hotel di Palermo, i lavori del congresso provinciale di Fratelli d’Italia che porterà all’elezione del presidente e dei 13 membri del direttivo provinciale. In mattinata sono previsti gli interventi degli esponenti di Fdi e verrà dato spazio, durante il dibattito, ai 67 circoli provinciali che indicheranno priorità e avanzeranno proposte programmatiche. Prevista la presenza di esponenti del governo regionale, parlamentari nazionali e regionali, oltre a tanti eletti negli enti locali.

Entro le 12.30 potranno essere presentate le candidature per la presidenza. L’apertura dei seggi è prevista per le 13 e da quel momento i 3.500 tesserati della provincia potranno esprimere la propria preferenza. Le operazioni di voto si concluderanno alle 20.

Prima dell’avvio del dibattito, rappresentanti e segretari di altri partiti del centrodestra hanno portato i loro saluti e quelli delle rispettive forze politiche. Sono intervenuti Totó Lentini per l’Mpa, Santi Bellomare per la Dc, Sabrina Figuccia per la Lega e Pietro Alongi per Forza Italia.

In mattinata, in apertura dei lavori, sono stati eletti per acclamazione due organi del partito. L’Ufficio di presidenza è composto da Valentina Guarino, Vincenzo Sclafani e Mauro Bondì; nella Commissione verifica dei poteri sono stati eletti Eleonora Liga e Michele Avvinti.