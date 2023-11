Fratelli d'Italia, Varchi: "Dieci anni fa sondaggi scoraggianti, ora governiamo a Palermo e Roma"

“Questa è la sala che scegliemmo nel 2013 per la mia prima candidatura alle politiche, quando Giorgia Meloni venne a Palermo al fianco di una delle comunità che in giro per l’Italia avevano scelto Fratelli d'Italia . Erano passati appena due mesi dalla creazione di Fdi e i sondaggi non erano incoraggianti, ma mandammo nove deputati in parlamento. Qui cominciò la nostra grande avventura”. Lo ha detto Carolina Varchi, deputato palermitano di Fratelli d’Italia, nel corso del suo intervento di ieri al congresso provinciale del partito a Palermo, nella sala conferenze dell’Nh Hotel.

“Abbiamo scelto - ha aggiunto - di rinnovare la classe dirigente con una grande stagione congressuale. Lo ha annunciato Giorgia Meloni qualche mese fa e lo abbiamo fatto. Ora dobbiamo mettere a terra tutte le idee che abbiamo".

"Oggi abbiamo una triplice responsabilità, visto che governiamo al Comune, alla Regione e a livello nazionale. Ma sono sicura - ha concluso Varchi - che vinceremo le nostre battaglie dimostrando agli italiani che lavoriamo nell’esclusivo interesse della nazione”.