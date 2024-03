Carini, Fratelli d'Italia accoglie l'assessore ai Beni culturali Francesco Scarpinato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi come Fratelli d’Italia Carini abbiamo ospitato nella nostra città di Carini l’Assessore Francesco Scarpinato Assessore ai Beni Culturali per fargli ammirare le bellezze culturali di Carini con interessamento particolare della nostra chiesa madre alla presenza dell’arciprete Sgroi, il centro Kolbe accompagnati da Frate Pulizzotto e gli scavi archeologici della seconda Iccara. Questo nostro impegno come comunità di Fratelli d’Italia Carini vuole essere volano portante per ricostruire una Carini città futura ed essere una città smart anche per valutare strategie afferenti ai beni culturali insieme al governo regionale e a quello nazionale.

Ad accompagnare l’Assessore Scarpinato in questa visita Totò Monterosso, Damiano Gallina, Giulio Pillitteri, Luca Tantino Vincenzo Conigliaro e altri militanti. Dichiarazione Scarpinato: Abbiamo effettuato un sopralluogo a Carini per valutare gli interventi necessari per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali presenti nel territorio. È imperativo agire con tempestività e determinazione per preservare e valorizzare il ricco patrimonio storico e culturale di questa città. In questa occasione abbiamo anche raccolto le istanze della comunità locale. Riteniamo che comprendere appieno le realtà locali sia fondamentale per una programmazione efficace e mirata.