Fotovoltaico a Malvello, il consiglio comunale di Corleone dice: fermiamoci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Fotovoltaico a Malvello, il Consiglio comunale di Corleone all'Unanimità dice: "fermiamoci". Apriamo un confronto con il Comune di Monreale e la Regione Siciliana. Il Sindaco in aula ha annunciato il suo voto favorevole alla mia mozione con una motivazione ben articolata. Il territorio interessato è di circa 400 ettari presente in Loc. Malvello – Borgo Schirò nel Comune di Monreale confinante con il Comune di Corleone. Adesso si tratta di aprire un confronto con la Regione Siciliana e il Comune di Monreale affinchè si possa esprimere un parere ostativo alla Valutazione Impatto Ambientale. Non vi è un giudizio negativo sul fotovoltaico ma sulla sua collocazione sopra i terreni fertili. La collocazione dei pannelli sui fabbricati agricoli o nelle abitazioni rurali è una cosa da valutare in modo positivo. In questo caso il titolare dell’impianto sarebbe direttamente l’azienda agricola. Non vi è nessuna necessita di intermediari o facilitatori.

Nello stesso momento necessita valorizzare i prodotti agricoli corleonesi. Il mercato ortofrutticolo di Corleone non può rimanere “un monumento”, necessita avviare un’attività imprenditoriale legandolo ai grossisti presenti nei mercatoli ortofrutticoli del Centro Nord. I prodotti agricoli devono valere di più. Da Corleone può partire una nuova stagione di regole in agricoltura per il fotovoltaico.

Maurizio Pascucci, consigliere comunale Capogruppo di Attiva Sicilia