Berlusconi telefona a Schifani e Miccichè: l'ex premier in campo per sanare la frattura dentro Forza Italia

Il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in campo in prima persona per sanare la frattura interna al partito in Sicilia. L'ex premier ha telefonato al governatore Renato Schifani e al coordinatore regionale degli azzurri Gianfranco Miccichè con l'obiettivo di far tornare il sereno tra i due.

La spaccatura tra il presidente della Regione Siciliana e l'ex numero uno dell'Ars si è concretizzata ieri in Aula con la costituzione di due gruppi parlamentari azzurri: Forza Italia 1, guidata da Stefano Pellegrino e vicina alle posizioni del governatore, e Forza Italia 2, presieduto da Miccichè

Da Arcore trapela che si sta cercando un punto di caduta per non scontentare né l'uno né l'altro, grazie "a un'operazione di grande diplomazia". La scelta di Schifani di accogliere tra gli assessori non eletti ha certamente provocato dei malumori. Sul tavolo quindi c'è il tentativo di trovare delle compensazioni sulle presidenze di commissioni e nella riorganizzazione generale del gruppo all'Ars.