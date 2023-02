Forza Italia, nominati vicecoordinatori regionali dei "seniores"

Il coordinatore regionale di Forza Italia "Seniores" in Sicilia, Salvatore Sparacino, d'intesa con il responsabile nazionale Seniores Enrico Pianetta ha nominato due vicecoordinatori, il palermitano Benedetto Inzerillo e il messinese Giuseppe Corvaja. "Nell'ambito di una migliore riorganizzazione e rilancio dei Seniores di Forza Italia in tutta la Sicilia, - dichiara Sparacino - e d'intesa con il responsabile nazionale Sen. Pianetta, ho nominato Inzerillo e Corvaja che mi affiancheranno per rafforzare ulteriormente il movimento in Sicilia e per contribuire a sostenere le nuove battaglie sociali che i Seniores di Forza Italia si apprestano ad affrontare sia qui che in ambito nazionale".

Benedetto Inzerillo è un funzionario dell'Esa, molto impegnato in politica con Forza Italia, mentre Giuseppe Corvaja è un avvocato Cassazionista di Messina, Comune nel quale in passato è stato già amministratore. Inoltre è stato candidato, con Forza Italia, a Messina, alle scorse elezioni regionali.

"Sosterremo con forza le nuove battaglie identitarie dei Seniores - dichiarano Inzerillo e Corvaja - per la nomina di un Garante nazionale degli Anziani, per il sostegno ai ddL sulla sicurezza, al fine di sanzionare meglio le truffe che si perpetrano oggi contro gli anziani, per aumentare la sicurezza degli stessi e delle persone fragili e per quelle iniziative necessarie per il rilancio di tutte le attività a sostegno dei diritti e della dignità delle persone anziane. Riteniamo - concludono Inzerillo e Corvaja - che tutti i Comuni siciliani debbano procedere alla nomina del Garante comunale degli anziani, a cominciare dai Comuni metropolitani di Palermo, Catania e Messina".

"Sono convinto - dichiara il Sen. Pianetta - che ancora dalla Sicilia, con il rafforzamento territoriale dei Seniores regionali, verrà un nuovo forte impulso anche alle attività dei Seniores nazionali, come lo è già stato per la Istituzione del Garante regionale della persona anziana in Sicilia, unica regione d'Italia che ad oggi ha una Legge istitutiva del Garante. Sempre dalla Sicilia, grazie alla senatrice Daniela Ternullo, è partita l’iniziativa per la presentazione al Senato del DdL 535/2023 di Istituzione del Garante nazionale degli Anziani, che è stato sottoscritto anche dal nostro Presidente Berlusconi e da tutto il Gruppo dei Senatori di Forza Italia con in testa la capogruppo Licia Ronzulli".