Forza Italia, Salvino Caputo è il nuovo responsabile regionale del Dipartimento attività produttive

Salvino Caputo è il nuovo responsabile regionale del Dipartimento attività produttive di Forza Italia. "Per definizione - si legge in una nota - il concetto di produzione corrisponde 'a qualsiasi trasformazione che ha come scopo quello di creare o accrescere l'utilità dei beni'. Forza Italia ha sempre operato, sia in campo nazionale che regionale, per favorire le imprese che si occupano di produzione di beni e servizi. All’indomani dal blocco da Covid-19 che ha messo in crisi interi settori produttivi, Forza Italia ritiene urgente operare affinchè il settore produttivo esca dalla crisi riprendendo vigore ed è per questa ragione che nasce in Sicilia il Dipartimento attività produttive che il partito ha affidato a Salvino Caputo quale responsabile regionale".

Caputo, politico di lungo corso, già sindaco di Monreale (1994/98 e 1999/2003) e deputato regionale all’Assemblea regionale siciliana per tre legislature, è stato presidente della Commissione Legislativa Attività produttive; componente della Commissione Antimafia ARS; presidente dell’Intergruppo Parlamentare rapporti di Amicizia Sicilia Marocco. "Caputo metterà la sua lunga esperienza politica al servizio delle imprese", conclude la nota di Forza Italia.