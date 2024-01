Forza Italia Palermo verso il congresso nazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con la celebrazione del congresso cittadino e provinciale di Palermo, tenutosi sabato 27 gennaio, Forza Italia ha fatto emergere un nuovo slancio e un rinnovato entusiasmo all'interno e intorno al partito. Nonostante le previsioni, esternate da più fronti fuori dal partito, sul tramonto di Forza Italia dopo la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi, la realtà è ben diversa. L’ultima campagna tesseramenti ne è stata un preludio, un risultato straordinario, che ha visto di fatto oltre 2.200 tesseramenti tra Palermo e provincia.

“Uomini e donne si sono confrontati in occasione dei due congressi, cittadino e provinciale - dice Salvatore Palumbo, consigliere e presidente della II commissione permanente servizi sociali all'ottava Circoscrizione del Comune di Palermo - con la consapevolezza che si è eredi di 30 anni di storia e valori mai tramontati, che vanno al di là delle ideologie estreme e populiste. Al coordinatore provinciale Pietro Alongi e al coordinatore cittadino Domenico Macchiarella auguro buon lavoro. Forza Italia è la casa di coloro che credono nel pluralismo, nei valori liberali, moderati e garantisti, una forza centrale capace di dialogare con alleati e con coloro che si identificano in questi valori. Forza Italia dimostra competenza e valore aggiunto nelle azioni di governo a tutti i livelli, coniI fatti e i risultati conseguiti, guardando al futuro dei nostri territori, delle nostre regioni e della nostra nazione, al servizio dell'interesse generale dei cittadini e non delle ideologie".