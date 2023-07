Forza Italia: nominati commissari ad Alimena, Caltavuturo e Scillato

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Piero Alongi ha nominato oggi i responsabili del partito in tre comuni della provincia, nell'ambito dell'attività di riorganizzazione e radicamento che ha visto nella campagna di tesseramento di fine giugno un momento particolarmente significativo.

"In politica come nell'amministrazione della cosa pubblica - afferma Alongi - non può esserci altezza di azione e di visione se non vi è una base fatta di militanti, amministratori pubblici e simpatizzanti che tengono vivo lo spirito del partito nei diversi territori. Anche per questo, sull'onda dell'entusiasmo per le centinaia di adesioni a Forza Italia lo scorso mese, ci sembra giusto proseguire con l'azione organizzativa che dia voce a quanti hanno scelto di abbracciare i nostri valori impegnandosi in prima persona per i valori della libertà e del riformismo".

I commissari nominati sono in particolare ad Alimena il consigliere comunale Rosario Musso; a Caltavuturo Nino Cirrito, supportato dalla vice coordinatrice la consigliera comunale Iolanda Teresi; infine nel Comune di Scillato, il commissario sarà il sindaco Gil Cortina. "A tutti loro - conclude Alongi - insieme alla vice coordinatrice provinciale Marinella Curvato, formulo i miei più sentiti auguri e ringraziamenti per l'impegno e la passione che dedicheranno a questo nuovo incarico."