Forza Italia, Mauro Lombardo nuovo responsabile regionale dipartimento Turismo

Mauro Lombardo è il nuovo responsabile regionale del dipartimento Turismo di Forza Italia. Originario di San Mauro Castelverde, abita e opera a Cefalù dove è titolare di strutture ricettive a 4 e 5 stelle. Lavora come tour operator specialista nell’incoming con diverse corrispondenze dei maggiori operatori turistici del nord Europa, con uffici a Cefalù, Taormina, Capo D’Orlando. Armatore dal 1989 nel settore trasporto passeggeri, è stato fino allo scorso anno membro del direttivo nazionale dell’Associazione italiana armatori trasporto passeggeri.

"In una terra vocata al turismo tradizionalmente per sole e mare è necessario che si applichi quella destagionalizzazione sempre invocata ma poco applicata - si legge in una nota del partito -. La Sicilia, infatti, non viene più identificata come terra di sole e mare ma anche per gli straordinari beni artistici e monumentali di cui è ricca. Forza Italia, con i propri amministratori locali e regionali che si sono occupati di turismo, ha sempre attenzionato questo segmento valorizzandolo e per proseguire su questa strada ha voluto affidare la guida del dipartimento regionale Turismo a un professionista/esperto del settore nominando Mauro Lombardo".

A Lombardo giungono le "felicitazioni per l’incarico e gli auguri per un proficuo lavoro" da parte del coordinatore regionale Gianfranco Miccichè.