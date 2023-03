Forza Italia, tramonta l'era Miccichè: si dimette da coordinatore siciliano

"Ieri mattina ho parlato a lungo con il presidente Berlusconi della difficile e sempre più ingarbugliata situazione siciliana. Per l’amicizia che mi lega da 40 anni e per il bene che voglio a questo partito e alla mia terra ho ritenuto corretto rassegnare le mie dimissioni. A Caruso faccio i miei auguri di buon lavoro". Sono le dichiarazioni di Gianfranco Miccichè che nella tarda serata di ieri ha annunciato le due dimissioni da coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia.

Una decisione che arriva dopo diverse tensioni all'interno del partito, dalla creazione di due gruppi parlamentari azzurri all'Ars a una lettera firmata da tutti i deputati regionali forzista con cui, nelle scorse settimane, avevano chiesto al presidente Berlusconi la nomina di Marcello Caruso quale commissario. Caruso è già stato responsabile regionale Enti locali e coordinatore provinciale di Forza Italia a Palermo.

Queste le dichiarazioni di Berlusconi in una nota: "Ho ricevuto ieri mattina le dimissioni di Gianfranco Miccichè da coordinatore regionale della Sicilia, motivate da situazioni locali che mi ha ampiamente rappresentato. Prendo atto con dispiacere della sua decisione e lo ringrazio per tutto il lavoro svolto per molti anni nella sua Sicilia come coordinatore della Regione. Gianfranco Miccichè - assicura il Cav- è un esponente di Forza Italia dall’anno della fondazione (1994) e sono certo che continuerà a dare il suo prezioso contributo a me e al nostro partito".