Forza Italia, costituito il gruppo consiliare all'ottava circoscrizione

Ufficializzata la costituzione del gruppo Forza Italia all’interno del consiglio dell’ottava circoscrizione. “Con la costituzione del gruppo di Forza Italia, seguita all’adesione di Lorenzo Romano - dichiara il capogruppo Salvatore Palumbo - si afferma il lavoro incessante intrapreso in questi anni sia in seno al Consiglio comunale che nelle circoscrizioni, con un’azione moderata ma costruttiva, che ha consentito anche il raggiungimento degli obiettivi provenienti dalle istanze del territorio. Il costante trend - conclude Palumbo - delle adesioni a Forza Italia, pongono il partito come l’unica area moderata alternativa, alla gestione fallimentare e assolutista del centrosinistra, sulla quale dare fiducia per la ricostruzione del futuro nella nostra città".