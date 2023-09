Forza Italia, l'ex sindaco di Noto Corrado Bonfanti nominato responsabile regionale adesioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Proseguendo nell'attività di strutturazione ed organizzazione del partito in diversi territori e a livello regionale, il coordinatore regionale di Forza Italia Marcello Caruso ha nominato oggi come responsabile siciliano delle adesioni al partito Corrado Bonfanti, ex sindaco di Noto e attualmente commissario di Fi a Siracusa.

"Con questa nomina - afferma Caruso - si delinea ulteriormente la strutturazione di Forza Italia in tutta la Sicilia, con responsabilità utili a coordinare e rafforzare l'attività che tanti, parlamentari nazionali e regionali, amministratori locali e attivisti del partito, stanno portando avanti per una sempre più radicata presenza nel territorio".