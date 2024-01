Congresso cittadino e provinciale di Forza Italia, i coordinatori Macchiarella e Alongi verso la riconferma

Forza Italia va verso la conferma di Domenico Macchiarella e Pietro Alongi per la carica rispettivamente di coordinatore cittadino e provinciale. Domani sono in programma i congressi del partito a livello locale, durante i quali gli iscritti saranno chiamati ad eleggere anche i delegati per il congresso nazionale previsto a Roma il 23 e 24 febbraio: il primo del dopo-Berlusconi.

I due eventi si svolgeranno all'hotel La Torre: in mattinata il congresso cittadino e nel pomeriggio quello provinciale. A presiedere entrambi gli incontri sarà il vicepresidente della Camera, Sergio Mulè. Sono in totale 20 i delegati che esprimeranno i circa 3 mila tesserati a Forza Italia nel Palermitano: 12 per la provincia e 8 per il capoluogo. Prevista la presentazione di due liste unitarie. Gli iscritti saranno chiamati ad eleggere anche i componenti dei rispettivi coordinamenti (12 in città e 17 in provincia).

Fra gli interventi programmati nei due congressi spiccano quelli del presidente del Consiglio comunale di Palermo Giulio Tantillo, del capogruppo a Sala delle Lapidi Gianluca Inzerillo, degli attuali coordinatori cittadino Domenico Macchiarella e provinciale Pietro Alongi (assessore comunale all'Ambiente), dei deputati regionali Edy Tamajo e Gaspare Vitrano, di Francesco Cascio, nonché del coordinatore regionale Marcello Caruso e del governatore Renato Schifani.