Nominate 3 componenti nei dipartimenti Sanità, Istruzione e Agricoltura di Azzurro Donna

Tre dipartimenti regionali di Forza Italia si avvarranno del contributo di tre esperte nei settori della sanità, istruzione e agricoltura. Su segnalazione della coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Maria Antonietta Testone, il coordinamento regionale ha nominato Patrizia Tornabene, componente del dipartimento Sanità guidato da Domenico Montalto; Patrizia Marino, componente del dipartimento Istruzione guidato da Maria Grimaudo; Maria Rosaria Coletti, componente del dipartimento Agricoltura guidato da Antonio Ortoleva.

Patrizia Tornabene è una professionista con esperienza trentennale nella gestione strategica di realtà sanitaria pubblica e privata. E’ stata anche coordinatrice staff della direzione generale dell’ex Azienda ospedaliera San Giovanni Di Dio. Patrizia Marino è una dirigente scolastica che conosce il mondo dell’istruzione sia da docente che da amministratore. Maria Rosaria Coletti è stata responsabile provinciale della Confagricoltura di Catania ed è presidente provinciale dell’associazione di categoria della Filiera agricola italiana.

"Forza Italia – afferma il coordinatore regionale, Gianfranco Miccichè – è l’unico partito che crede nel valore aggiunto delle donne che determinano una ricchezza per la società”.

Per Maria Antonietta Testone, coordinatrice regionale di Azzurro Donna, "La loro nomina nei Dipartimenti regionali è un ulteriore arricchimento per il movimento femminile e per Forza Italia. Sono delle persone che hanno competenza e professionalità e sono adatte al ruolo che svolgeranno nell'interesse della collettività”.