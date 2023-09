Forza Italia, con Gil Cortina e Nico Cirrito si rafforza la componente che fa riferimento a Edy Tamajo

Si rafforza la compenente di Forza Italia che fa riferimento a Edy Tamajo. Gil Cortina, sindaco di Scillato, e Nico Cirrito, assessore del Comune di Gratteri , si avvicinano all'assessore regionale alle Attivià produttive.

“Rimango nel partito in cui milito da anni ed approdo nel gruppo di Edy Tamajo - afferma il sindaco Cortina - nel quale sono convinto che possiamo lavorare bene, per tutto il territorio delle Madonie. La mia scelta è stata dettata dall'amicizia e dalla ottima prospettiva politica che ho nei riguardi dell'assessore Tamajo". Sulla stessa scia Cirrito, assessore con deleghe con delega ai Lavori Pubblici, Servizio idrico, Manutenzioni, Fondi comunitari, Agricoltura e Attività produttive, che aggiunge: "Massima fiducia per l'assessore Tamajo, persona di grande cultura e volto pulito e giovane della politica siciliana. Sono certo che il suo lavoro porterà enormi benefici, rispetto alla nostra compagine sul territorio di Gratteri".

“Stiamo lavorando per costruire una dimora per tutti i siciliani - commenta Tamajo - che vogliono avvicinarsi a un progetto che punta a trasformare il nostro partito nel centro permanente della politica palermitana e di tutta l'Isola. Chi aderisce, se è persona perbene, è benvenuto; come il sindaco Cortina e l'assessore Cirritto con i quali sono convinto che faremo un ottimo lavoro".