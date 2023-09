Formazione, sottoscritta convenzione Uil Sicilia e Cnos Fap

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sottoscritta una convenzione tra la Uil Sicilia e i salesiani del Cnos Fap di Palermo per collaborare e far crescere il territorio dal punto di vista culturale, educativo, di formazione e di addestramento alle nuove professioni. L’organizzazione sindacale, guidata da Luisella Lionti, si impegnerà attraverso le proprie strutture a far conoscere e divulgare il modello dei salesiani. L’associazione Cnos Fap dei salesiani, guidata dal presidente don Arnaldo Riggi, promuoverà l’accordo e i servizi offerti dal sindacato e parteciperà alle iniziative della Uil.

"Questo è un accordo innovativo e strategico tra forti realtà istituzionali che vivono e conoscono il territorio. L’obiettivo è migliorare e rendere attrattivi, soprattutto ai giovani, percorsi e attività di formazione professionale e di inserimento lavorativo. Tutto sempre all’insegna della legalità"; spiegano il presidente don Riggi e la segretaria generale Lionti. La convenzione prevede l’ideazione e la realizzazione di progetti a favore di adolescenti, giovani, persone fragili ma anche in difficoltà che afferiscono già alla Uil Sicilia: servizi educativi, di formazione professionale, di inserimento lavorativo, di riqualificazione professionale, progetti socio-educativi, attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria finalizzati a ridurre devianza e criminalità adolescenziale e minorile.