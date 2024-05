VIDEO | Giorgia Meloni a Palermo firma l'accordo per il Fondo di sviluppo e coesione: "Così aboliamo le disparità tra Nord e Sud"

La Sicilia potrà contare su 6,8 miliardi di euro per portare avanti lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio nei prossimi anni. È il frutto dell'accordo per il Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027 tra la presidenza del Consiglio dei ministri e la presidenza della Regione Siciliana firmato questo pomeriggio al Teatro Massimo, alla presenza dei sindaci di tutta l'Isola e di autorità civili, religiose e militari.

L'intesa garantisce con 5,5 miliardi la copertura finanziaria a 580 interventi in nove diversi ambiti e con ulteriori 1,3 miliardi il cofinanziamento regionale al progetto della costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, ponendo la Sicilia al primo posto tra le regioni per risorse assegnate. Nel dettaglio, la parte più consistente delle somme, 2,5 miliardi è destinato ad “Ambiente e risorse naturali”: agli 800 milioni previsti per la realizzazione dei termovalorizzatori si aggiungono, tra gli altri, finanziamenti per risorse idriche (527 milioni), rifiuti (164 milioni) depurazione (354 milioni), interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera (circa 700 milioni).

All'ambito “Trasporti e mobilità” è assegnato 1 miliardo di euro, di cui 710 milioni serviranno a interventi di manutenzione stradale e per nuove infrastrutture viarie. A “Competitività imprese” vanno 548 milioni; a “Sociale e salute” 392 milioni, di cui 271 milioni includono investimenti in strutture e attrezzature sanitarie; a “Riqualificazione urbana” 100 milioni; alla “Cultura” 182 milioni. Per “Istruzione e formazione” sono previsti 80 milioni; per il settore “Energia” 67,5 milioni; infine alla linea di azione “Capacità amministrativa-assistenza tecnica” andranno 89 milioni.

Inoltre, 331,9 milioni di risorse Fsc 2021-2027 sono destinati al cofinanziamento dei Programmi europei della Regione Siciliana. A questi fondi si aggiungono 234 milioni di euro di anticipazione Fsc. La Regione Siciliana nella definizione della programmazione riguardante il Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 ha beneficiato del supporto di Cassa depositi e prestiti.

Così Carolina Varchi, deputato e Responsabile Politiche per il Mezzogiorno di Fratelli d’Italia: “La presenza a Palermo di Giorgia Meloni per la firma dell’accordo di coesione da quasi sette miliardi è il segno dell’attenzione del governo nazionale nei confronti della Sicilia. Con l’intesa firmata oggi tra il governo italiano e il governo regionale guidato da Renato Schifani - aggiunge - si scrive una pagina storica per la nostra regione. Il grande lavoro del ministro Fitto ha consentito un dialogo costante con le Regioni, ma anche alla responsabilizzazione di tutti i livelli istituzionali. Con 6,8 miliardi di investimenti si interverrà per la crescita della Sicilia in ogni settore: dalle infrastrutture ai rifiuti, dall’ambiente alla crisi idrica. Grazie all’accordo si rilanceranno le terme di Sciacca e Acireale, si interverrà migliorando i nostri beni architettonici e culturali, oltre ai centri abitati di tanti comuni. A Palermo, ad esempio, verrà riqualificata con un intervento da 30 milioni la Fiera del Mediterraneo dove sorgerà un grande Centro congressi, si interverrà sulle coste, si metterà in sicurezza Monte Pellegrino e 15 milioni serviranno per ristrutturare il Teatro Politeama. Con i Fondi della coesione, poi, nasceranno nuovi ospedali, come quello di Gela, e rimetteranno in funzione i tre dissalatori di Trapani, Gela e Porto Empedocle. Una somma di 120 milioni servirà per i nostri impianti sportivi e ovviamente sono centinaia i milioni destinati alle imprese e allo sviluppo. Un piano ambizioso, fortemente voluto dal governo di Giorgia Meloni - conclude Varchi - che cambierà il volto della Sicilia”.