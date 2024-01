Fondi ex Gescal, ultima chiamata per il Consiglio: in bilico le opere per Zen, Sperone e Borgo Nuovo

Ultima chiamata in Consiglio per i fondi ex Gescal. Se entro oggi l'Aula non ratificherà l'accordo che il Comune ha sottoscritto con la Regione, si perderanno i 58 milioni di euro destinati alla riqualificazione dei quartieri Zen, Sperone e Borgo Nuovo. Opere attese da oltre 20 anni, salvate in extremis con la finanziaria regionale, che se la maggioranza del sindaco Roberto Lagalla non si ricompatterà rischiano di andare definitivamente in fumo. Il che sarebbe uno smacco di enormi proporzioni per la coalizione di centrodestra che governa la città.

Sì, perché ieri - durante la relazione in Aula del primo cittadino su questi importanti interventi per le periferie (finanziati con 47 milioni dalla Regione e 11 dal Comune - a mancare erano propprio gli esponenti del centrodestra. Su una maggioranza composta da 26 consiglieri erano presenti in 14: Antonio Abbate, Salvo Alotta, Alessandro Anello, Leonardo Canto, Germana Canzoneri, Dario Chinnici, Gianluca Inzerillo, Caterina Meli, Leopoldo Piampiano, Natale Puma, Antonio Rini, Giulio Tantillo, Pasquale Terrani e Ottavio Zacco. Per il numero legale ne servivano 16.

Assente in blocco la Dc, ma anche consiglieri del gruppo del sindaco (su tutti il vicepresidente Giuseppe Mancuso), della Lega (Sabrina Figuccia, recalcitrante dopo l'uscita dalla Giunta) e di Fratelli d'Italia. Defezioni dovute a singoli mal di pancia all'interno della maggioranza e, nel caso della Dc, in segno di protesta per il mancato invito del capogruppo Domenico Bonanno a una riunione dei capigruppo con il sindaco.

Le opposizioni hanno così deciso di non presentarsi alla votazione dell’atto e la seduta è saltata. Il presidente del Consiglio, Giulio Tantillo, non ha potuto fare altro che rinviare i lavori a oggi, quando il numero legale minimo richiesto salirà a 21. La seduta dovrebbe aprirsi alle 12. Sarà un mezzogiorno di fuoco, come annunciato ieri dalle opposizioni.

"La maggioranza è allo sbando" ha detto Rosario Arcoleo, capogruppo del Pd, mettendo in evidenza "le diatribe, tra le varie anime, della compagine di Lagalla. Non riescono a garantire nemmeno il numero legale a 16. Dei proclami del giorno prima, come quello di Rini, che davano per certo il voto, è rimasta solo aria fritta. Alla mia affermazione sulla 'salute' della maggioranza, il sindaco ha preferito non rispondere. Non ci resta che dire che il disastro era annunciato già alla vigilia delle elezioni nel 2022 quando un'armata Brancaleone votò Lagalla. Povera Palermo".

Per Massimo Giaconia, capogruppo di Progetto Palermo, "questa coalizione di centrodestra, che ha vinto le elezioni amministrative del 2022 raggiungendo il 53,79% dei voti, ancora una volta ha dato dimostrazione di essere incapace di governare e amministrare la nostra città. Anche atti così importanti diventano terra di contesa e scontro delle forze interne alla maggioranza, delle ambizioni politiche dei partiti che tengono sempre più sotto scacco la città. Tutto questo accade sotto gli occhi del sindaco Lagalla che, mentendo pur sapendo di mentire, continua a voler far credere che può ancora contare su una maggioranza solida e coesa. Se non ci fosse da piangere, ci sarebbe da ridere".