Scontro sui fondi ex Gescal: "I soldi per Sperone, Zen e Borgo Nuovo alla Fiera"

Rischiano di sfumare i progetti, per 57 milioni complessivi (fondi ex Gescal), che dovevano riqualificare i quartieri Zen, Sperone e Borgo Nuovo. A lanciare l'allarme è il deputato regionale del M5S Adriano Varrica.

"Con una nota alla Regione, il Comune si è avventurato in una richiesta di riprogrammazione delle risorse che prevede l'abbandono di diversi progetti rilevanti, come il parco pubblico con piscina e la riqualificazione della piazza Achille Grandi allo Sperone e i progetti di riqualificazione verde allo Zen. Oltre al danno, i cittadini devono subire pure la presa in giro, col surreale e incomprensibile inserimento della riqualificazione di una porzione della Fiera del Mediterraneo ritenuto dall'amministrazione Lagalla come funzionale al rilancio di Sperone, Zen e Borgo Nuovo".

Anche i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo, Concetta Amella e Giuseppe Miceli, in una nota congiunta chiedono chiarezza: "Gli oltre 50 milioni ex Gescal devono rimanere destinati e spesi per i progetti di riqualificazione di Sperone, Zen e Borgo Nuovo. A questo si aggiunge anche la beffa della scelta della Rap e l’amministrazione comunale di cancellare anche la raccolta differenziata 'porta a porta' già prevista e finanziata in molti quartieri della seconda circoscrizione. Il M5S Palermo si opporrà in tutti i modi ad eventuali rimodulazioni decise dal sindaco Lagalla che dirottino queste risorse per altre finalità in altre zone di Palermo".

Sulla vicenda intervengono anche Mariangela Di Gangi e Massimiliano Giaconia, entrambi consiglieri comunali di Progetto Palermo: "Riteniamo giunto il momento che si arrivi all’atto finale di questa grande farsa chiamata fondi ex Gescal. Un intollerabile gioco delle tre carte sull’uso di finanziamenti che sono e devono restare legati non tanto a progetti specifici, quanto a una rigenerazione vera e indispensabile di tre quartieri importanti della nostra città: Sperone, Zen e Borgo Nuovo. Su questo l’aula è stata chiara in più occasioni, impegnando l’amministrazione non solo a non derogare al mandato di questi finanziamenti, ma anche a gestirne l’uso in stretta connessione con il Consiglio Comunale, con trasparenza e chiarezza. Per queste ragioni riteniamo non più rinviabile che il Sindaco venga a riferire in aula su quanto sta accadendo, prendendo impegni certi e inequivocabili, con il Consiglio comunale e soprattutto con la città".

E il consigliere della II circoscrizione Giuseppe Piazzese avverte: "Che sia chiaro, e a scanso di equivoci lo ribadisco in maniera netta e chiara: se la rimodulazione dei fondi ex Gescal avverrà a saldi invariati, seppur a malincuore, perché si allungheranno i tempi di ricaduta sul territorio, sarò d’accordo. Se al contrario questa rimodulazione vedrà sottratte risorse al territorio della seconda circoscrizione, bedrà una mia ferma opposizione a tutti i livelli possibili".