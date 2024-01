Salvi in extremis 58 milioni per Sperone, Borgo Nuovo e Zen: "Ma saltano alcuni progetti importanti"

Il via libera all'accordo sui fondi ex Gescal per la riqualificazione di Zen, Borgo Nuovo e Sperone arriva in extremis e tra le polemiche. Il Consiglio comunale, con la maggioranza che ritrova i numeri dopo il flop di ieri, all'ultimo giorno utile, ha approvato l'intesa che prevede l'impiego di 58 milioni di euro (finanziati con 47 milioni dalla Regione e con 11 milioni dal Comune) per 20 interventi che hanno lo scopo di dare respiro attraverso nuove opere ai tre quartieri periferici della città. Ma le opposizioni, su tutte il M5S, accusano l'amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla di aver cassato dei progetti ritenuti prioritari rispetto ad altri considerati meno urgenti.

"Nell’ultimo anno - dichiarano il deputato regionale Adriano Varrica e il consigliere comunale Antonino Randazzo, entrambi pentastellati - oltre ad aver scongiurato che le risorse venissero destinate a quartieri diversi da Zen, Sperone e Borgo Nuovo, abbiamo ottenuto la reintroduzione del progetto del parco con piscina comunale in via Di Vittorio e, per ultimo, con una norma ad hoc approvata in Ars abbiamo sospeso i termini per il nuovo decreto del presidente della Regione, salvando i 58 milioni di euro. Purtroppo, l'amministrazione Lagalla si è dimostrata insensibile alle rivendicazioni dei cittadini e dei consigli di circoscrizione che volevano il reinserimento dei progetti del giardino di piazza Achille Grandi allo Sperone e degli interventi di riqualificazione a verde allo Zen, a partire dalla bonifica del cumulo di detriti in via Carosio. Hanno invece mantenuto un progetto dalla dubbia utilità come quello di via De Felice. Come Movimento 5 Stelle - concludono Varrica e Randazzo - continueremo la nostra battaglia affinché vengano finanziati al più presto".

Dello stesso tenore le contestazioni mosse da Pasquale Tusa ed Emanuela Lo Nardo, anch'essi rappresentanti del M5S in seconda circoscrizione, che fa riferimento anche allo Sperone. Oltre all'eliminazione del giardino di piazza Achille Grandi, Tusa e Lo Nardo sono critici perché salta la sistemazione di vicolo Benfratelli. "È mancato il confronto democratico con i cittadini, il comitato Achille Grandi e il Consiglio della circoscrizione per trovare insieme delle soluzioni e priorità sui progetti", affermano.

Esulta invece la Dc, che proprio ieri si era assentata in blocco dall'Aula, contribuendo a far mancare il numero legale e al conseguente rinvio a oggi dei lavori. "L’approvazione dell’accordo di programma relativo ai programmi di recupero urbano - dichiara Domenico Bonanno, capogruppo della Dc - rappresenta un momento storico per la nostra città. Grazie all’intesa trovata con la Regione, finalmente vedranno la luce interventi fondamentali per tre aree della città il cui rilancio rappresenta un obiettivo strategico per questo Consiglio e per questa amministrazione, dopo troppi anni di ritardi e false promesse. Siamo felici e orgogliosi di aver contribuito come forza politica all’approvazione dell’ennesimo atto di buon governo che accende i riflettori su tre quartieri importanti della città per troppo tempo considerati di serie B”.

Per Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo si tratta di "un risultato che arriva dopo anni di attese e rinvii, grazie all’impegno dell’amministrazione Lagalla e al lavoro dell’assessore Totò Orlando, e che, dopo il voto del Consiglio, permetterà di avviare i cantieri in tempi brevissimi e di consegnare alla città opere pubbliche importanti che riguardano scuole, viabilità, decoro e strade".