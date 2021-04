Un fiore per le 815 salme in deposito: consiglieri ai Rotoli per omaggiare i defunti

Un fiore sulle oltre 815 salme bloccate in deposito ai Rotoli. Così i consiglieri comunali lunedì renderanno omaggio ai defunti senza ancora una degna sepoltura. Lo ha deciso il presidente di Sala delle Lapidi, Totò Orlando, accogliendo parzialmente la richiesta dei consiglieri Igor Gelarda (Lega) e Giulia Argiroffi (Oso), che volevano riunire l'assemblea cittadina proprio al camposanto.

"Avremmo preferito una seduta di Consiglio per scuotere questa amministrazione insensibile. Questo comunque è un segnale di attenzione verso un'emergenza che il sindaco Orlando non riesce a risolvere, nonostante sia passato più di un anno. Palermo è diventata tristemente famosa in tutta Italia per le tante bare 'parcheggiate' in deposito", dichiara Gelarda.

"E' un'indecenza infinita - prosegue Argiroffi - vedere 815 corpi di cittadini palermitani lasciati a marcire senza speranza di trovare pace. Il gioco di Orlando che interviene su fatti non di sua competenza, che mette fretta al Consiglio per approvare il Prg, arrivato con quattro anni di ingiustificato ritardo, cercando di distrarre dall’orrore dei morti, dalle sue responsabilità e dalle sue colpe, non può essere tollerato dal Consiglio, che rappresenta i cittadini".

"Orlando aveva promesso di rimuovere l’assessore se non avesse risolto il problema dei cimiteri entro settembre 2020: siamo ad aprile 2021 e il problema non solo non è stato risolto, ma la situazione è sensibilmente più grave - concliude Argiroffi -. Il sindaco, che per quasi un anno ha trattenuto la delega ai Cimiteri, aveebbe fatto meglio a 'licenziarsi'".