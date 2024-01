Campi sportivi, feste di paese e chiese: nella finanziaria fondi a pioggia anche per i Comuni palermitani

Dal restauro delle chiese alle feste di paese. Dall'organizzazione di spettacoli alla realizzazione di campi sportivi. Nella finanziaria regionale c'è anche una "fetta" di fondi erogati a pioggia ai Comuni palermitani. Nella manovra approvata dall'Ars, come ogni anno, i deputati hanno privilegiato i territori di appartenenza. Quelli dove si trova l'elettorato che li vota o che vengono amministrati direttamente, come nel caso del parlamentare leghista nonché sindaco di Cerda Salvo Geraci.

"Per la mia comunità di Cerda - dice Geraci - il parlamento siciliano ha assegnato 550 mila euro che serviranno per la costituzione della fondazione Sagra del carciofo (50 mila), per la sagra stessa (300 mila) e per l’estate cerdese (200 mila). Inoltre una norma che ho voluto assegna 100 mila euro alla Asd Termini Imerese per la promoziome sportiva a favore dei giovani del territorio".

Monreale, città di Marco Intravaia (Fratelli d'Italia), potrà beneficiare di un contributo di 100 mila euro per la realizzazione di un campo da padel e di uno da calcio a 5. Intravaia rivendica anche i fondi destinati a Ventimiglia di Sicilia e Trappeto, che avranno 100 mila euro cadauno per il restauro e la manutenzione della Chiesa Madre e della chiesa Maria Santissima Assunta. Interventi richiesti su input di sindaci e parroci dei due centri.

Premiato anche il mondo della cultura: nel Palermitano 100 mila euro sono andati all'associazione Luminescenze per la kermesse "Sicilia, che meraviglia", 200 mila all'associazione Cinema al Massimo per organizzazione di spettacoli vari. In tema di precariato, invece, 1.400 operai della Forestale della provincia di Palermo beneficeranno dell’aumento delle giornate lavorative. "Un primo importantissimo passo - commenta Vincenzo Figuccia, deputato del Carroccio - che mira alla stabilizzazione degli operatori, da troppi anni in attesa di risposte concrete, un atto propedeutico alla riforma del settore. Ringraziamo l'assessore all'Agricoltura Luca Sammartino per il lavoro alacre a sostegno di un comparto strategico per la tutela delle aree boschive della nostra Sicilia. Già da oggi siamo a lavoro per la riforma in modo da coinvolgere l'intero comparto nella prospettiva della stabilizzazione".

Nella finanziaria c'è anche una sanatoria per chi ha occupato abusivamente un alloggio popolare ma non si è messo in regola sei anni fa. La norma riguarda tutta la Sicilia ma è particolarmente sentita a Palermo, città dove ci sono grosse sacche di abusivismo. Adesso viene aperta una nuova finestra - entro il 31 marzo - destinata agli abusivi che che fanno richiesta di assegnazione della casa popolare occupata.