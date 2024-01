Finanziaria, Lionti (Uil Sicilia): “Bene approvazione ma restiamo critici sulla distribuzione delle risorse”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Palermo. “Finalmente il rischio dell’esercizio provvisorio è stato scongiurato. E’ un bene, infatti, per tutti i siciliani che la Finanziaria sia stata approvata nei tempi giusti. Certo restiamo critici sulla distribuzione delle risorse, destinate a manifestazioni, sagre e feste, e non per risolvere le emergenze della nostra isola: dalle strade ai trasporti, dai rifiuti alle scuole per finire alla sanità, oggi al collasso per le solite beghe politiche della Regione. Adesso ci aspettiamo risposte concrete e siamo pronti al confronto”.