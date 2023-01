Finanziaria, 100 mila euro per trasferte atleti disabili: ok in commissione Bilancio a emendamento Schillaci (M5s)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

C'è spazio anche per gli atleti disabili tra le pieghe della manovra di stabilità in discussione all'Ars. La commissione Bilancio di palazzo dei Normanni ha approvato stanotte un emendamento a firma della deputata 5 stelle Roberta Schillaci che prevede un contributo di 100 mila euro per le trasferte degli atleti disabili. “L'attenzione allo sport – commenta Schillaci - deve essere sempre alta, specie per lo sport praticato dai disabili e noi come M5S stelle in questo senso abbiamo sempre cercato di stare attenti, prova ne sia che con parte dei nostri stipendi abbiamo finanziato nel recente passato e per diversi anni alcune borse di studio destinate agli atleti paralimpici. Questo aiuto agli atleti disabili ha una valenza doppia, in quanto lo sport li porta ad uscire dalla pareti domestiche e funge per loro da grosso aiuto a livello psicologico”.