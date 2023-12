Finanziaria, ok a due emendamenti all'Ars: Asu stabilizzati e forestali da 78 a 101 giornate

Asu stabilizzati e forestali che passano da 78 giorni a 101 giornate lavorative. E' quanto prevedono due emendamenti alla Finanziaria approvati ieri sera all'Ars.

Passa dunque anche in Aula, quanto già deliberato in commissione Bilancio oltre due settimane fa. Ognuno dei 3.657 Asu potrà scegliere se sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato a 24 ore settimanali oppure continuare nel solco del precariato mantenendo un sussidio di 36 ore a settimana, che per il momento è fino al 30 giugno 2026.

"Un plauso al governo Schifani, all'assessore Albano e Falcone per l'impegno profuso in questi mesi. Stiamo mettendo fine a un precariato per il quale nessun precedente governo si è mai impegnato: prima una parte di ex Pip, adesso gli Asu", dichiara Carmelo Pace, capogruppo della Dc all'Ars.

Per Antonio De Luca, capogruppo del M5s e firmatario dell'emendamento "finalmente queste persone potranno guardare al futuro con la serenità che meritano dopo tantissimi anni di precariato, durante i quali hanno consentito a tantissimi turisti di godere dei nostri gioielli culturali come parchi e musei di cui la Sicilia è ricca e che senza di loro probabilmente sarebbero stati costretti ad aperture limitate se non a chiudere. Si deve fare ora uno sforzo in più per aumentare a 36 le ore lavorative settimanali trovando quanto prima le necessarie coperture".

Forestali da 78 a 101 giornate

Nel corso del dibattito sulla Finanziaria è passato anche l'aumento delle giornate minime per gli operai forestali impegnati nelle attività di manutenzione e nelle attività antincendio. Per tutti, il minimo di giornate sarà portato da 78 a 101 e, nelle province dove non vi sono lavoratori a 78 giorni, l'aumento sarà comunque di 23 giornate rispetto alle attuali 101.

Per Riccardo Gennuso di Forza Italia, si tratta di "un impegno di quasi 8 milioni di euro, nella direzione della definitiva stabilizzazione per tutti e soprattutto un impegno per dare maggiori risorse ad un settore sempre più strategico per la prevenzione e la lotta agli incendi e per la tutela del territorio e del nostro patrimonio boschivo e naturale in generale".

"E’ un primo passo nell’attesa che si possa procedere alla riforma nel 2024 del settore della forestazione per giungere alla stabilizzazione degli operai dell’intero comparto", affermano Vincenzo Figuccia e Salvo Geraci, deputati regionali della Lega.

Per Adolfo Scotti, segretario generale della Fai Cisl Sicilia, invece "sono interventi spot che non affrontano la questione nella sua interezza. Occorre invece, varare subito la riforma del settore forestale, come noi da tempo chiediamo”. Scotti aggiunge: “È indispensabile che si doti la Sicilia di una legge legata ai reali bisogni del settore, con una adeguata programmazione degli interventi e che soprattutto dia certezze ai lavoratori ancora oggi sospesi, pur svolgendo una funzione indispensabile per la tutela ambientale".