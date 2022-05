Finanziaria, lavoro dei tassisti siciliani riconosciuto come servizio pubblico: "Contributi per un altro triennio" 

Per altri tre anni la Regione riconoscerà il lavoro dei tassisti siciliani quale servizio pubblico di importanza strategica e per questo meritevole di un appropriato sostegno pubblico. Approvata dall'Ars, dove è in corso la votazione della manovra finanziaria, la norma che conferma per il prossimo triennio i contributi introdotti dal Governo Musumeci per il settore taxi dell’Isola.

"Garantiamo - afferma l’assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone - ben 700 mila euro l’anno di contributo per le cooperative e i lavoratori dell’Isola, alle prese dapprima con la crisi dovuta alla pandemia e, da ultimo, ai rincari costanti dei carburanti. Il governo Musumeci e l’Ars confermano il proprio impegno al fianco di una categoria che assicura una modalità di trasporto utile e sempre apprezzata dagli utenti nelle nostre città".