Figuccia: "Rispettiamo il mare, non solo oggi ma tutti i giorni"

Si celebra oggi, la “Giornata del Mare e della cultura marinaresca” che “ha lo scopo di sensibilizzare i giovani, attraverso attività e momenti di confronto, e sviluppare il concetto di “cittadinanza del mare” e rendere le studentesse e gli studenti cittadini attivi del mare, ovvero tutori della sua conservazione e della sua cultura”. Sono le parole del deputato regionale di Prima l’Italia-Lega Vincenzo Figuccia, impegnato in questi giorni nella realizzazione di alcune iniziative a salvaguardia del mare realizzate in un percorso di educazione ambientale presso alcune spiagge della costa palermitana attraverso il coinvolgimento dei volontari di diverse associazioni nell’ambito del progetto “Mare Pulito”.

"Il Dna dei siciliani - dice Figuccia - assomiglia fortemente a quello di un essere marino, naturalmente avvezzo a districarsi con maestria tra le onde. Il mare è da sempre una risorsa fondamentale per l’uomo e il pianeta. É un ambiente pieno di vita e noi isolani abbiamo il dovere di rispettarlo in tutto e per tutto. Il mare produce il 70% di ossigeno e assorbe 1/4 dell’anidride carbonica prodotta solo per ricordare uno dei molteplici benefici. E allora io mi unisco a questa festa che deve rappresentare un impegno da parte di tutti e in primis da parte delle istituzioni per difendere la nostra cultura ed il nostro patrimonio marino attraverso la narrazione, la salvaguardia e la conservazione per mantenere viva la memoria della esperienza del mare".